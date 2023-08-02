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Общество
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО «как к своим»
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Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО «как к своим»

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Президент России Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим». Об этом российский лидер заявил 2 августа на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Он обратился ко всем своим коллегам на разных уровнях власти, отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

«Их дети — наши дети. Относиться нужно таким образом, не потому, что это кто-то прописал или приказал, а по зову сердца», — пояснил Путин.

Также российский лидер добавил, что погибшие участники спецоперации ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Путин поблагодарил участников за преданную службу РФ и отметил, что целью военнослужащих на передовой была защита идеалов, культуры и национальных интересов страны.

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Президент в среду принимает участие в церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. К отличительным знакам представлены военнослужащие за мужество и героизм в ходе спецоперации, а также граждане РФ, которые достигли выдающихся результатов в области образования, науки, медицины, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

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