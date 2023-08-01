Путин вручит государственные награды в Кремле 2 августа

Президент РФ Владимир Путин в среду, 2 июля, примет участие в церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера 1 августа.

Отмечается, что к отличительным знакам представлены военнослужащие за мужество и героизм в ходе спецоперации, а также граждане РФ, которые достигли выдающихся результатов в области образования, науки, медицины, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Ранее в этот день стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, в одиночку остановивший колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

В мае Путин также провел церемонию вручения госнаград в Кремле. Знаки отличия получили выдающиеся россияне, которые вносят заметный вклад в развитие государства.