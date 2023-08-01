Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, в одиночку остановивший колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом 1 августа сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Отмечается, что бойцов награждают знаками отличия за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне атаки украинской бронегруппы.

29 июля в Сети распространилось видео, на котором экипаж российского танка нанес удары нескольким единицам техники ВСУ, которые намеревались атаковать на одном из участков фронта. Машина армии РФ уничтожила два украинских танка и пять американских машин MRAP M1224 MaxxPro в Запорожской области.

На следующий день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку бронетехники ВСУ в Запорожской области.

1 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал героическим подвиг экипажа российского танка, остановившего колонну из восьми украинских боемашин, и отметил, что бойцов с большой вероятностью отметят госнаградами.