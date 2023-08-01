В Кремле назвали уникальной ситуацию с танком ВС РФ, в одиночку остановившем колонну ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий песков во вторник, 1 августа, назвал героическим подвиг танкиста Алеши, остановившего колону из восьми украинских боемашин.

Он рассказал о реакции Кремля на видео о противостоянии одного российского танка боевым машинам противника.

«Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать»,— сказал Песков.

На вопрос журналистов о том, могут ли такие кадры изменить отношение недружественных РФ стран, Песков ответил утвердительно, однако подчеркнул, что это наступит со временем.

Представитель Кремля также указал, что экипаж танка будет с большой вероятностью отмечен госнаградами.

Ранее, 30 июля, индийское издание Hindustan Times опубликовало ролик, в котором российский танк сражается с колонной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Танк уничтожил два украинских танка и пять американских машин MRAP M1224 MaxxPro.

Также 30 июля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку бронетехники ВСУ в Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.