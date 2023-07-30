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Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде

Пушилин поручил наградить остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка
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Фото: скриншот
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом политик написал в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что видео, на котором один российский танк остановил атаку противника из восьми единиц техники НАТО, видели все.

«С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики», — продолжил он.

Ранее, 29 июля, командир отличившегося подразделения рассказал, что экипаж танка в одном бою уничтожил семь единиц бронетехники ВСУ. Противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией удалось поразить еще несколько.

Российский танк и его экипаж не пострадали.

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Также в воскресенье съемочная группа «Известий» пообщалась с командиром танка с позывным Лесник, который был удостоен ордена Мужества за успешное выполнение боевых задач. Он рассказал, что бойцы отряда «Шторм» заставили боевиков ВСУ бежать во время штурма укрепленного района украинских националистов на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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