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Путин отметил героизм погибших участников спецоперации

Путин о погибших участниках СВО: они ушли как герои, не дрогнув и не отступив
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент РФ Владимир Путин 2 августа заявил, что погибшие участники спецоперации, награжденные званием Героя России, ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Российский лидер в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле поблагодарил участников за преданную службу РФ и отметил, что целью военнослужащих на передовой была защита идеалов, культуры и национальных интересов страны.

Путин указал, что участники специальной военной операции (СВО) готовы сделать все во имя государства, как поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев.

«Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, они сражались на разных направлениях спецоперации, выполняли задачи с отвагой и честью, а своим примером поднимали боевой дух товарищей.

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В этот день Путин принимает участие в церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. К отличительным знакам представлены военнослужащие за мужество и героизм в ходе спецоперации, а также граждане РФ, которые достигли выдающихся результатов в области образования, науки, медицины, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Вручение государственных наград также проходило в мае. По словам президента, в тот день в Кремле чествовали выдающихся россиян, чье беззаветное служение отечеству вносит заметный вклад в развитие страны.

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