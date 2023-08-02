В Минобороны заявили о наступлении ВС РФ в ЛНР и Харьковской области

Российские силы ведут наступление в направлении села Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР) и деревни Тимовки Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 2 августа.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение», — сказал он.

В ходе брифинга Конашенков отметил, что на этом направлении потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, а также множество единиц военной техники, включая машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

По словам генерал-лейтенанта, на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 295 украинских военных. Помимо этого российские силы нанесли удар по складу боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии Украины в Запорожской области, а в Донецкой Народной Республики (ДНР) — по складу боеприпасов оперативно-тактической группы украинской армии «Лиман».

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВС РФ захватили семь опорных пунктов в районах Кармазиновки и Червонопоповки в ЛНР.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжили наступление. Они стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».