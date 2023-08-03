Пиратский вклад: объем нелегального российского ПО увеличился вдвое

Объем нелегального российского рынка программного обеспечения вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» специалисты по ПО. Это связано с тем, что пираты переключились на отечественные продукты — системы управления базами данных, офисные программы, ПО для создания сайтов, фото- и видеоредакторы. Тенденцию подтверждают и в Роскомнадзоре — правообладатели стали значительно чаще обращаться с заявлениями о нарушении авторских прав. Пользоваться этими продуктами небезопасно — возрастает риск заражения компьютеров и кражи персональных данных, а компании недополучают прибыль, предупредили эксперты .

Перешли на российское

Объем нелегального российского программного обеспечения вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом , рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности и ПО.

— Рост объемов российского нелицензионного ПО по сравнению с прошлым годом составил около 230%. Это связано с тем, что пираты переключились на российские продукты , — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Наиболее востребованный отечественный софт — это ОС, офисные пакеты, системы управления базами данных, инженерное ПО . Многие российские решения представлены на рынке по несколько лет и уже успели себя хорошо зарекомендовать , отметил руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицин. Эти программы зачастую не уступают по своей функциональности и удобству использования ведущим мировым брендам , а в чем-то и превосходят их, добавил он.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Например, на одном из популярных торрент-трекеров количество скачиваний российской пиратской версии операционной системы Astra Linux составило 1514 раз, а Windows 11 за аналогичный период — менее 300 , выяснил корреспондент «Известий». Также если смотреть статистику по раздачам, то пользователи куда более охотно загружают российские продукты, в частности отечественный видеоредактор Movavi и ПО «Лаборатории Касперского» в нелегальных версиях , чем их зарубежные аналоги.

Подтверждают тенденцию и в Роскомнадзоре . В ведомстве отметили, что российские правообладатели стали значительно чаще обращаться с заявлениями о нарушении авторских прав .

— В связи с уходом с российского рынка зарубежных сервисов и невозможностью легального доступа к западному контенту возросла интернет-аудитория пиратских ресурсов, увеличилось количество сайтов с пиратским контентом, а также увеличилась аудитория российских аудиовизуальных сервисов , — сказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

С начала 2023 года по линии нарушений авторских прав было удалено или заблокировано около 624 тыс. материалов . За аналогичный период 2022-го таких материалов удалено или заблокировано 291 тыс., добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Потянули за собой

Увеличение объемов пиратского ПО есть, и оно значительное, это связано в первую очередь с уходом крупных западных компаний , рассказал президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин.

— Если раньше для многих граждан было нормой покупать софт, то в ситуации, когда происходит массовый слом в сознании по отношению к западным производителям, это в том числе разрушает моральный императив на покупку в отношении лицензионного софта в целом, — отметил он.

Поэтому следом за иностранными организациями пострадали и отечественные производители программного обеспечения . Это обратная сторона медали разрушения рынка лицензионного софта в целом, добавил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, многие пользователи увидели в текущей ситуации возможность нелегально скачивать любое ПО .

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Пиратство — это путь в один конец. Если сегодня человек скачивает нелегальный софт от компании Microsoft или Adobe, то завтра он будет загружать те же продукты «Лаборатории Касперского» и не испытывать при этом никаких угрызений совести , — отметил эксперт.

— Количество обращений в Роскомнадзор по поводу блокировки увеличилось, но я бы хотел подчеркнуть, что это не метод борьбы с пиратством вообще. Блокировки Роскомнадзора касаются исключительно пользователя , который не использует всевозможные методы обхода, — добавил Юрий Злобин.

По его словам, с пиратским контентом должны бороться сами правообладатели . Им необходимо работать напрямую с ресурсами, где располагаются такие копии и добиваться полного их уничтожения.

Одни неприятности

Загрузка нелегального ПО с торрент-трекеров небезопасно для того, кто его скачивает , напомнили специалисты по информационной безопасности.

Фото: Getty Images/Steven Puetzer

— Использование пиратского программного обеспечения влечет серьезный риск для пользователей, поскольку достаточно часто встречаются случаи встраивания вредоносного кода в такое ПО с целью кражи личных данных . Также оно может нанести вред работе самого компьютера , — сказал руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко.

Кроме того, пиратское ПО не получает обновлений и поддержки от производителя, что может привести к уязвимостям безопасности и сбоям . Нельзя забывать и про юридические аспекты — нарушение лицензионного соглашение наказуемо . Кроме того, российский нелицензионный софт может быть более низкого качества, чем зарубежный, так как долгое время пиратское ПО состояло в основном из зарубежных решений, добавил специалист.

— За последний год количество пиратов среди российских пользователей увеличилось на 800% . Более того, оно продолжает расти, — сказал Юрий Злобин.