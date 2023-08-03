Пиратский вклад: объем нелегального российского ПО увеличился вдвое
Объем нелегального российского рынка программного обеспечения вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» специалисты по ПО. Это связано с тем, что пираты переключились на отечественные продукты — системы управления базами данных, офисные программы, ПО для создания сайтов, фото- и видеоредакторы. Тенденцию подтверждают и в Роскомнадзоре — правообладатели стали значительно чаще обращаться с заявлениями о нарушении авторских прав. Пользоваться этими продуктами небезопасно — возрастает риск заражения компьютеров и кражи персональных данных, а компании недополучают прибыль, предупредили эксперты.
Перешли на российское
Объем нелегального российского программного обеспечения вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности и ПО.
— Рост объемов российского нелицензионного ПО по сравнению с прошлым годом составил около 230%. Это связано с тем, что пираты переключились на российские продукты, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.
Наиболее востребованный отечественный софт — это ОС, офисные пакеты, системы управления базами данных, инженерное ПО. Многие российские решения представлены на рынке по несколько лет и уже успели себя хорошо зарекомендовать, отметил руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра» Роман Мылицин. Эти программы зачастую не уступают по своей функциональности и удобству использования ведущим мировым брендам, а в чем-то и превосходят их, добавил он.
Например, на одном из популярных торрент-трекеров количество скачиваний российской пиратской версии операционной системы Astra Linux составило 1514 раз, а Windows 11 за аналогичный период — менее 300, выяснил корреспондент «Известий». Также если смотреть статистику по раздачам, то пользователи куда более охотно загружают российские продукты, в частности отечественный видеоредактор Movavi и ПО «Лаборатории Касперского» в нелегальных версиях, чем их зарубежные аналоги.
Подтверждают тенденцию и в Роскомнадзоре. В ведомстве отметили, что российские правообладатели стали значительно чаще обращаться с заявлениями о нарушении авторских прав.
— В связи с уходом с российского рынка зарубежных сервисов и невозможностью легального доступа к западному контенту возросла интернет-аудитория пиратских ресурсов, увеличилось количество сайтов с пиратским контентом, а также увеличилась аудитория российских аудиовизуальных сервисов, — сказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
С начала 2023 года по линии нарушений авторских прав было удалено или заблокировано около 624 тыс. материалов. За аналогичный период 2022-го таких материалов удалено или заблокировано 291 тыс., добавили в ведомстве.
Потянули за собой
Увеличение объемов пиратского ПО есть, и оно значительное, это связано в первую очередь с уходом крупных западных компаний, рассказал президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин.
— Если раньше для многих граждан было нормой покупать софт, то в ситуации, когда происходит массовый слом в сознании по отношению к западным производителям, это в том числе разрушает моральный императив на покупку в отношении лицензионного софта в целом, — отметил он.
Поэтому следом за иностранными организациями пострадали и отечественные производители программного обеспечения. Это обратная сторона медали разрушения рынка лицензионного софта в целом, добавил эксперт.
Аналогичного мнения придерживается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, многие пользователи увидели в текущей ситуации возможность нелегально скачивать любое ПО.
— Пиратство — это путь в один конец. Если сегодня человек скачивает нелегальный софт от компании Microsoft или Adobe, то завтра он будет загружать те же продукты «Лаборатории Касперского» и не испытывать при этом никаких угрызений совести, — отметил эксперт.
— Количество обращений в Роскомнадзор по поводу блокировки увеличилось, но я бы хотел подчеркнуть, что это не метод борьбы с пиратством вообще. Блокировки Роскомнадзора касаются исключительно пользователя, который не использует всевозможные методы обхода, — добавил Юрий Злобин.
По его словам, с пиратским контентом должны бороться сами правообладатели. Им необходимо работать напрямую с ресурсами, где располагаются такие копии и добиваться полного их уничтожения.
Одни неприятности
Загрузка нелегального ПО с торрент-трекеров небезопасно для того, кто его скачивает, напомнили специалисты по информационной безопасности.
— Использование пиратского программного обеспечения влечет серьезный риск для пользователей, поскольку достаточно часто встречаются случаи встраивания вредоносного кода в такое ПО с целью кражи личных данных. Также оно может нанести вред работе самого компьютера, — сказал руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко.
Кроме того, пиратское ПО не получает обновлений и поддержки от производителя, что может привести к уязвимостям безопасности и сбоям. Нельзя забывать и про юридические аспекты — нарушение лицензионного соглашение наказуемо. Кроме того, российский нелицензионный софт может быть более низкого качества, чем зарубежный, так как долгое время пиратское ПО состояло в основном из зарубежных решений, добавил специалист.
— За последний год количество пиратов среди российских пользователей увеличилось на 800%. Более того, оно продолжает расти, — сказал Юрий Злобин.
Из-за того что доля пиратов растет, отечественные компании недополучают прибыль, которая могла бы пойти на разработку новых программных решений, сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Чтобы изменить ситуацию, компаниям необходимо работать напрямую со своими потребителями, ставить привлекательные цены на продукты. Только таким способом можно заставить людей покупать ПО, а не скачивать его нелегально, резюмировал он.