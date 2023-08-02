Врач назвал самые опасные для здоровья позвоночника профессии

Длительное нахождение в неудобном положении вызывает мышечные зажимы, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом в среду, 2 августа, рассказала «Газете.Ru» член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова.



По ее словам, самые опасные для спины профессии — связанные с продолжительным нахождением в статичном положении. Это относится к работе, связанной с постоянным нахождением за компьютером в неудобном положении.



«Например, мастера маникюра, массажисты, фитнес-тренеры. Часто от заболеваний позвоночника страдают преподаватели, врачи и специалисты сферы красоты, вынужденные проводить часы в положении стоя: стоматологи, хирурги, косметологи. У представителей этих профессий особенно страдают мышцы спины», — объяснила Соколова.

Среди профессий медик также отметила бухгалтеров, администраторов, госслужащих. По ее словам, представители этих видов деятельности проводят большую часть времени сидя.



Врач пояснила, что такое длительное нахождении в одном некомфортном положении заставляет наше тело подстраиваться под мышечные зажимы, и таким образом оно начинает видоизменяться. Например, могут испортиться фигура, начаться проблемы с пищеварением, гормональной и лимфатической системой.



«Единственное, что способно нивелировать последствия работы, вредной для позвоночника, — это регулярная физическая активность. Упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудного отдела и улучшение мобильности — ежедневная зарядка для улучшения осанки поможет избавится от боли в спине и предотвратить возможные повреждения. Также помогут умеренные тренировки, направленные на укрепление мышц спины и кора: остеогимнастика, плавание, спортивная ходьба. Эти виды спорта позволяют постепенно улучшить состояние организма без интенсивных нагрузок и риска травм», — рассказала о способах сохранения здоровой спины врач.



Также, по ее мнению, физические упражнения не являются ключом к решению проблемы, если вы поддерживаете малоподвижный образ жизни. Однако если соблюдать график их выполнения, то последствия могут быть нивелированы.

Ранее преподаватель курса «Здоровая спина» Татьяна Абдулина рассказала, что неправильная поза за компьютером может привести к мигрени и разрушить позвонки шейного отдела позвоночника. Абдулина отметила, что при длительном сидении за компьютером или при использовании других гаджетов важно контролировать положение головы. Эксперт добавила, что неправильная поза при сидении за компьютером приводит также к деформации всего скелета и нарушению осанки.