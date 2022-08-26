Названы опасности неправильной позы перед компьютером

Преподаватель курса «Здоровая спина» Татьяна Абдулина рассказала, что неправильная поза за компьютером может привести к мигрени и разрушить позвонки шейного отдела позвоночника.

В беседе с «Газетой.Ru» 25 августа Абдулина отметила, что при долгом сидении за компьютером или использовании других гаджетов важно контролировать положение головы. При ее наклоне «вступает в действие физический закон рычага, согласно которому увеличивается давление на опору, то есть шею».

Эксперт объяснила, что при вертикальном положении головы по отношению к телу давление на шею сопоставимо с массой в 5 кг. При наклоне давление на шею увеличивается втрое, что сравнимо с весом головы в 15 кг, пишет «Москва 24».

Помимо этого, неправильная поза при сидении за компьютером приводит к деформации всего скелета и нарушению осанки. Из-за этого происходят физиологические нарушения по всему телу.

Абдулина рекомендовала каждые 40 минут делать перерывы при работе перед компьютером. Кроме того, она рассказала, что экран должен находиться прямо перед глазами, глаза должны смотреть прямо перед собой без наклона, пишет сайт kp.ru.

Врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов назвал причины появления болей в пояснице. По его словам, к ним могут приводить миозиты, остеохондроз с радикулопатией, травмы позвоночника, заболевания ЖКТ, опухолевые процессы. При возникновении простреливающих болей в пояснице, переходящих в ноги, специалист призвал сделать МРТ, пишет RT.

В мае врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что неправильная осанка при долгом сидении является основной причиной болей в шее. Специалист указал на важность удобной мебели. Рабочие кресла, чьи спинки хорошо поддерживают позвоночник, помогут избежать затекания шеи во время работы за компьютером. Также существенно снизить нагрузку спины и шеи помогут руки, которые должны лежать на столе и помогать сохранять правильное положение тела, сообщает телеканал «360».

В октябре прошлого года мануальный терапевт, вертебролог Сергей Десенко дал советы по сохранению здоровья позвоночника. По его словам, следует правильно сидеть — прямо, чтобы ноги касались пола, а спина плотно прилегала к спинке стула.