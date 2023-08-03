6 августа — День железнодорожника: история и традиции праздника

В России в первое воскресенье августа отмечают День железнодорожника — профессиональный праздник, объединяющий работников рельсовых магистралей. Железнодорожный комплекс РФ — один из крупнейших в мире, тысячи сотрудников ежедневно обеспечивают успешное функционирование перевозок. В 2023 году торжество приходится на 6 августа. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День железнодорожника 2023 — история

Праздник железнодорожников — один из самых первых профессиональных знаменательных дат в России. Его учредил еще в далеком 1896 году министр путей сообщения князь Михаил Хилков. Первоначально дата праздника стала предметом дискуссий. Торжество предложили установить 30 октября, ведь именно в этот день в 1837 году из Санкт-Петербурга до Царского Села отправился первый русский поезд. Однако вскоре стало очевидно, что осеннее ненастное время не подходит для всенародных гуляний.

Тогда торжество перенесли на 30 июля — день рождения императора Николая I, который и положил в России начало строительству железных дорог. Долгое время День железнодорожника приходился на конец второго летнего месяца, праздник перекочевал и в СССР, получив название Всесоюзного Сталинского дня железнодорожников.

Постепенно дата праздника вновь начала сдвигаться. В целях удобства проведения торжественных мероприятий День железнодорожника сместили на ближайший к изначальной дате выходной. Таким образом, праздник закрепился за первым воскресеньем августа.

С 80-х годов прошлого века торжество приобрело свое современное название.

День железнодорожника 2023 — традиции

Торжество отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии. Традиции празднования со временем менялись — в царской России для большинства работников отрасли устанавливался выходной день, а члены их семей могли совершить поездку на специальном поезде. Сейчас под празднования редко отводится отдельный выходной, однако руководство отраслевых структур устраивает для сотрудников корпоративы, организует специальные предложения и предоставляет льготы, награждает лучших работников.

На современном уровне праздник чаще сопряжен со спортивными мероприятиями. Многие стадионы организуют забеги, соревнования и фестивали, передают деньги в благотворительные фонды. Средства массовой информации готовят тематические репортажи и публикации, погружая зрителей и читателей в историю российских железных дорог.

День железнодорожника 2023 — как поздравить

Поздравления в адрес железнодорожников часто звучат не только от близких и коллег, но и от официальных лиц. Работникам стальных магистралей выражают благодарность за нелегкий труд, дисциплину и терпение, пунктуальность и исполнительность. Виновникам торжества напоминают, как много зависит от их работы и усилий и как важны железнодорожные перевозки для инфраструктуры страны.

Подарок железнодорожнику можно подобрать как с опорой на профессию, так и на другую тематику. В долгом пути всегда пригодятся термос, портативный аккумулятор, гигиенический набор. Порадуют сотрудника и тематические сладости с чаем или кофе. А следить за временем в поездке помогут часы или умный браслет.

2 августа в России отметили еще один масштабный профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск. Празднования «голубых беретов» прошли по всей стране, а «Известия» напомнили читателям об истории и традициях знаменательного дня.