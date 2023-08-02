В Мурманской области пропала группа туристов с четырьмя детьми

Туристская группа из шести человек, четверо из которых дети, пропала в Мурманской области. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Мурманской области в Telegram.

«Поступила информация о том, что в установленное в заявке время зарегистрированная туристская группа в количестве шести человек, из них четверо несовершеннолетних, не вышла на связь», — говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 10 человек и двух единиц техники.

По данным ТАСС, туристы приехали из Москвы и Тулы на станцию Имандра в Кировском районе. Они собирались пройти через вершины и озера Хибин.

31 июля сообщалось о пропаже альпинистов в горной части Кабардино-Балкарии. Согласно расписанию, они должны были вернуться к исходу еще 29 июля. На их поиски был выдвинут спасательный отряд Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС в количестве четырех человек. В тот же день туристов нашли.