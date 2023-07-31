Двое альпинистов пропали в горах Кавказа

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарской Республики начали поиски двух альпинистов. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает региональная служба МЧС в своем Telegram-канале.

«Зарегистрированная группа из двух человек не вышла на связь в установленное время и не вернулась в лагерь. Маршрут группы: лагерь «Безенги» – Уллуауз – Перемычка – Ледопад – гора Мижирги – лагерь «Безенги», — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, альпинисты должны были вернуться к исходу 29 июля.

Спасательный отряд Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС в количестве четырех человек выдвинулся на поиски пропавших.

Ранее, 29 июля, спасатели в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали с перевала Цаннер двоих сорвавшихся туристов, которые получили травмы. Пострадавшие переданы медикам, их жизни ничего не угрожает.

До этого, 24 июля, в горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом. Группа состояла из пяти человек из Краснодарского края, свой маршрут они зарегистрировали в МЧС.