Спасатели нашли двух пропавших в горах Кавказа альпинистов. Об этом сообщает 31 июля МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

«Группу сопроводили до альплагеря Безенги. От дальнейшей помощи отказались», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

По состоянию на 16:50 поисково-спасательные работы были завершены.

О пропаже альпинистов стало известно ранее в этот день. Согласно расписанию, они должны были вернуться к исходу еще 29 июля. На их поиски был выдвинут спасательный отряд Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС в количестве четырех человек.

Ранее, 29 июля, спасатели в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали с перевала Цаннер двоих сорвавшихся туристов, которые получили травмы. Пострадавшие переданы медикам, их жизни ничего не угрожает.