Метеоролог прокомментировал появление «смерча» в Москве

На видео, которое распространилось в Telegram-каналах, где якобы запечатлен смерч в Москве у станции метро «ВДНХ», на самом деле пылевой вихрь. Смерч — это гораздо более опасное и крайнее редкое для столицы явление. Тем не менее на фоне изменений климата вероятность появления смерчей в европейской части России, в том числе и в Москве, увеличивается, рассказал «Известиям» 2 августа глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этом видео запечатлен пылевой вихрь. Он возникает при небольшой кучево-дождевой облачности. А смерчи, как правило, — это следствие развития грозовой суперячейки, в которой совершенно четко прослеживается определенное движение воздуха», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что смерч — это гораздо более опасное явление по масштабам и последствиям. В этом случае скорость ветра может превышать 200 км/ч, что чревато серьезными разрушениями.

При этом метеоролог обратил внимание, что на фоне изменений климата вероятность возникновения смерчей и других опасных погодных явлений в европейской части России, в том числе в Москве, увеличивается.

«Это подтверждается и статистикой опасных погодных явлений на территории России. Так, за последние пять лет их количество выросло на 15–20%», — подчеркнул Шувалов.

Однако он отметил, что для столицы смерчи являются крайне редким явлением: здесь более вероятно возникновение залповых ливней и шквалистого ветра.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.