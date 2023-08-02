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Метеоролог прокомментировал появление «смерча» в Москве

Метеоролог Шувалов: на видео, где якобы зафиксирован смерч в Москве, на самом деле пылевой вихрь
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Фото: соцсети
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На видео, которое распространилось в Telegram-каналах, где якобы запечатлен смерч в Москве у станции метро «ВДНХ», на самом деле пылевой вихрь. Смерч — это гораздо более опасное и крайнее редкое для столицы явление. Тем не менее на фоне изменений климата вероятность появления смерчей в европейской части России, в том числе и в Москве, увеличивается, рассказал «Известиям» 2 августа глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этом видео запечатлен пылевой вихрь. Он возникает при небольшой кучево-дождевой облачности. А смерчи, как правило, — это следствие развития грозовой суперячейки, в которой совершенно четко прослеживается определенное движение воздуха», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что смерч — это гораздо более опасное явление по масштабам и последствиям. В этом случае скорость ветра может превышать 200 км/ч, что чревато серьезными разрушениями.

При этом метеоролог обратил внимание, что на фоне изменений климата вероятность возникновения смерчей и других опасных погодных явлений в европейской части России, в том числе в Москве, увеличивается.

«Это подтверждается и статистикой опасных погодных явлений на территории России. Так, за последние пять лет их количество выросло на 15–20%», — подчеркнул Шувалов.

Однако он отметил, что для столицы смерчи являются крайне редким явлением: здесь более вероятно возникновение залповых ливней и шквалистого ветра.

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До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

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