В июне 57 тыс. водителей из Подмосковья не пристегнули ремень безопасности

По итогам I полугодия 2023 года в Московской области комплексами фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД было зафиксировано 154 тыс. эпизодов, когда водители не пристегивали ремень безопасности. В июне число таких случаев составило 57 тыс., сообщает 2 августа Госавтоинспекция Московской области.

По словам экспертов Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, более половины из установленных на сегодняшний день комплексов ADA способны фиксировать непристегнутых водителей. Системы фиксации нарушений работают при помощи нейросети, которую с 2020 года обучали в российских регионах в тестовом режиме.

«Чтобы нейросеть корректно работала, ее длительное время обучали на полумиллионе примеров ради исключения возможной ошибки, ведь первичную обработку полученной информации делает именно искусственный интеллект, и только после отобранные материалы передаются инспектору ГИБДД, который и принимает окончательное решение о вынесении постановления. За время тестирования система показала минимальное количество ошибок: это были разовые несистемные сложности, которые в итоге были использованы для дообучения нейросети», ― сообщил «Российской газете» директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп» Александр Домбровский.

1 августа стало известно, что в прошедшем июле число фотофиксаций данных о ДТП составило 11 тыс., и это на 13% больше среднемесячного показателя первого полугодия 2023 года (9,7 тыс. эпизодов).

При этом количество электронных извещений о ДТП в июле составило 1,67 тыс. шт. Наибольшее количество фотофиксаций было произведено при помощи приложения «ДТП.Европротокол» ― всего 7,2 тыс. шт., что на 34% больше, чем в июле прошлого года. С использованием приложения «Госуслуги Авто» в июле 2023 года сделано 3,3 тыс. фотофиксаций.