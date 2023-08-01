В июле объем фотофиксаций данных о ДТП стал рекордным

В прошедшем июле число фотофиксаций данных о ДТП составило 11 тыс. ― это на 13% больше среднемесячного показателя первого полугодия 2023 года (9,7 тыс. эпизодов). Об этом 1 августа сообщил «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

При этом количество электронных извещений о ДТП в июле составило 1,67 тыс. штук. Наибольшее количество фотофиксаций было произведено при помощи приложения «ДТП.Европротокол» ― всего 7,2 тыс. штук, что на 34% больше, чем в июле прошлого года. С использованием приложения «Госуслуги Авто» в июле 2023 года сделано 3,3 тыс. фотофиксаций.

Кроме того, приложение «Госуслуги Авто» стало лидером по количеству электронных извещений о ДТП, направленных страховщикам в июле 2023 года, ― всего 1452 штуки.

«Популярность приложений, позволяющих урегулировать ДТП по Европротоколу, неуклонно растет. Теперь же на «Госуслугах» доступны не только фотофиксация аварии и отправка страховщику извещения о ДТП, но и электронное урегулирование убытка по Европротоколу, то есть у автовладельцев есть возможность урегулировать такой убыток вообще без визита в страховую компанию», ― заявил Уфимцев.

26 июля в Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести изменения, касаемые нарушений при заключении договора ОСАГО. Так, кодекс может пополниться новыми составами правонарушений в ситуациях, когда страховые компании уклоняются от заключения договора.