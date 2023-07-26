Страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

В кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести изменения, касаемые нарушений при заключении договора ОСАГО. Так, за уклонение от его заключения со стороны страховых компаний им может грозить административная ответственность, о чем говорится в официальном ответе Минфина РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«По информации Банка России, прорабатывается вопрос дополнения статьи 15.34.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО», — цитирует документ за подписью замглавы Минфина Павла Кадочникова ТАСС.

В Минфине добавили, что в настоящее время водитель может обратиться в Российский союз автостраховщиков в том в случае, если страховая компания уклоняется от заключения с ним договора ОСАГО. Это был ответ на запрос Кутепова, который утверждал, что таксисты сейчас испытывают «серьезные трудности» с оформлением полиса обязательного страхования. По его словам, компании не справляются с этим видом страхования и отказывают в оформлении.

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