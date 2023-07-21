Договоры ОСАГО можно будет заключать на срок от одного дня до года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о сокращении минимального срока действия ОСАГО до одного дня. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Банка России.

«По новым правилам у краткосрочных полисов ОСАГО срок начала действия страховой защиты будет отложенным (как сейчас у электронных) — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком», ― сообщают представители Центробанка.

На сегодняшний день договор ОСАГО заключается на один год, а минимальный срок действия страхования по нему не может быть меньше трех месяцев.

Ранее этим днем Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан».

Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.