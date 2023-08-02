Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней с гигантскими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и малозаметными успехами, на фоне этого Киев зимой будет вынужден договориться о перемирии с Москвой под давлением Запада. Об этом говорится 2 августа в материале на сайте немецкой газеты Die Welt.

В публикации говорится, что контрнаступление Украины продолжается уже 60 дней, но Киев не сможет оттеснить российские силы с укрепленных позиций. Атаки Украины в районе Запорожья безуспешны, пишет немецкое издание.

В этой связи журналисты делают вывод, что на фоне приближающейся осени надежды Запада на перелом ситуации с помощью подготовки солдат и поставки техники не оправдываются. Кроме того, украинским войскам не хватает техники и авиации. Энергоснабжение предстоящей зимой будет гораздо более сложным, чем год назад, а запасы резервистов, готовых отправиться на линию соприкосновения, снизились. Таким образом, переломить ситуацию в пользу Киева вряд ли получится, считает Die Welt.

Как в беседе с газетой отметил аналитик Конрад Музыка, всего через несколько месяцев Украина также может столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов. Это указывает на то, что Украина зимой будет вынуждена заключить перемирие с Москвой под массированным давлением Запада, но это не означает мира.

По его мнению, конфликт заморозят, как в Северной и Южной Корее. Для миллионов украинцев это означает развитие худшего прогноза. Кроме дальнейшего снижения экономики отсутствие успеха на фронте, вероятно, приведет к росту разочарования среди солдат и населения.

В конце мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

В том же месяце посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.