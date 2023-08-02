Полиция задержала участников драки в Чехове, в которой погибли два человека

Сотрудники полиции задержали четверых участников драки в Чехове, в результате которой погибли два человека. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет. В ближайшее время они будут доставлены в следственные органы», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Драка произошла 31 июля на Земской улице. В ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело статье «Убийство двух и более человек, совершенное группой лиц».

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной Балашихе после драки мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по своему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).