Уголовное дело возбуждено после драки со стрельбой в Балашихе

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы у дома в Балашихе. Об этом говорится 2 августа в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета (СК) России.

«Следователем следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 1 августа в приемное отделение больницы поступил 23-летний мужчина с огнестрельным ранением спины. С его слов, ранение получено ходе конфликта во дворе многоэтажки на улице Яганова в Балашихе.

О том, что в подмосковной Балашихе мужчина расстрелял из травматического пистолета участника драки, стало известно ночью во вторник. Между группой людей произошел конфликт, который затем перерос в драку. В итоге один из оппонентов погнался за другим, стреляя ему в спину.

Злоумышленник объявлен в розыск.