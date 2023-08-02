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Мужчины устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома в Балашихе

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Фото: Соцсети
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В подмосковной Балашихе мужчина расстрелял из травматического пистолета участника драки во дворе жилого дома. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

На кадрах видно, что между группой людей произошел конфликт, который затем перерос в драку. Затем один из участников погнался за своим оппонентом и начал в него стрелять из оружия, похожего на травматическое. Позднее стрелявший скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Состояние мужчины не уточняется.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождение и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Подобная драка со стрельбой произошла в Долинске 22 июля. Были возбуждены два уголовных дела, а позднее еще одно, третье. В отделение полиции доставили трех подозреваемых, также правоохранители установили личности трех участников драки.

Позднее местные жители поделились кадрами массовой драки. Около десяти мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины. В результате на дороге остался разбитый легковой автомобиль Infitity. Рядом с иномаркой лежал мужчина в крови, позднее его госпитализировали.

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