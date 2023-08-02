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В ГД внесли законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате

Госдуме предложили ввести штрафы за превышение скорости на электросамокате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до 5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект, как сообщает 2 августа «РИА Новости», внесен на рассмотрение Госдумы.

Рассмотреть документ депутаты планируют осенью.

Как следует из законопроекта, при превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 км/ч предполагается штраф в размере 800 рублей. За такое же правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.

Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 км/ч повлечет за собой административный штраф в размере 3 тыс. рублей, при фиксации камерой — 2 500 рублей.

В случае превышения скорости на величину более 15, но не более 20 км/ч штраф составит 4 тыс. рублей, при фиксации камерой — 3 500 рублей.

При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 км/ч предполагается административный штраф 5 тыс. рублей, за аналогичное правонарушение, которое зафиксирует камера, штраф составит 4 500 рублей.

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4 июля стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В тот же день руководитель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов поддержал увеличение штрафов для водителей электросамокатов. По его словам, действующих в данный момент штрафных санкций для них недостаточно.

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