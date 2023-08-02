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Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 2 августа сообщил, что российские военные применили бомбардировщики, штурмовые самолеты и вертолеты для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

«Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией группировки нанесено огневое поражение по пунктам временной дисклокации ВСУ, скоплениям живой силы и техники в районах Приютного, Новоданиловки, Жеребянок», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Чехов, российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ, которые проводят перегруппировку в районе Работино. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили живую силу противника. Вертолетами армейской авиации и барражирующими боеприпасами «Ланцет» ликвидированы танки и боевые машины пехоты (БМП) ВСУ. Артиллерия уничтожила склад боеприпасов севернее Темировки.

Также на южнодонецком направлении передовыми подразделениями войск «Восток» отражена атака противника западнее Старомайорского. Помимо этого, по данным Чехова, ударными беспилотными аппаратами (БПЛА) уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab в районе Времевки и буксируемая гаубица «Гиацинт» северо-западнее Новодонецкого.

Кроме того, армейская авиация уничтожила узел связи ВСУ в Новомихайловке. Чехов добавил, что артиллерия ликвидировала пикап с украинскими боевиками в районе Новомихайловки, минометный расчет восточнее совхоза «Октябрь» и склад боеприпасов южнее Золотой Нивы.

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Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, в одиночку остановивший колонну ВСУ на запорожском направлении.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одну Bradley, два автомобиля, САУ Krab, самоходную гаубицу «Акация», а также пушку «Гиацинт-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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