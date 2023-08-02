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Корреспондент «Известий» побывал на линии боев в Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие мотострелковой бригады ведут бои в Марьинке. Об этом сообщил корреспондент Станислав Григорьев.

Отмечается, что российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам корреспондента, местность обрабатывается с помощью миномета, чтобы противник в определенном квадрате не мог передвигаться.

«Противник может передвигаться только на свой страх и риск. Наша работа настолько внезапная, как снег летом. Он (противник. — Ред.) может пойти, но не факт, что сможет вернуться обратно», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Студент.

В боях в Марьинке задействована пятая отдельная мотострелковая бригада. Люди в танке с огромным военным опытом. Военнослужащие жгли украинскую бронетехнику еще в Дебальцево. Один из них — автор танкового тарана, что является редкостью в современном бою. За него он хвалит своего механика водителя.

«Действительно старой школы боец. Ему – вперед! Команду «Вперед!» услышал, газ и пошел! И вот встали на дорогу выравниваясь, а тот как раз только на дорогу вылезал. Как раз бочком. Толкнули, назад скатились», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Буран.

В пятой мотострелковой бригаде много возрастных бойцов.

«Я бывший водитель троллейбуса, у меня на Боссе погиб друг. Я знал его жену и детей. После этого ушел», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Михаил.

Как сообщил корреспондент, Михаил в сражениях с января 2015 года. Помимо участия в боестолкновениях, он постоянно модернизирует машину, благодаря чему она приобрела очень специфический, «шахтерский» вид. По кругу машина обшита резиной от шахтных ленточных транспортеров. Выглядит довольно странно, но изобретение работает.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево в Донецкой Народной Республики (ДНР).

26 июля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что российские военные уничтожили позиции ВСУ в Красногоровке ДНР. Отмечается, что российские силы также более точно работают по целям в направлении Марьинки, Константиновки. Противник отвечает очень активно, так как здесь последний укрепленный рубеж.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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