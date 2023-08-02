Военнослужащие мотострелковой бригады ведут бои в Марьинке. Об этом сообщил корреспондент Станислав Григорьев.

Отмечается, что российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам корреспондента, местность обрабатывается с помощью миномета, чтобы противник в определенном квадрате не мог передвигаться.

«Противник может передвигаться только на свой страх и риск. Наша работа настолько внезапная, как снег летом. Он (противник. — Ред.) может пойти, но не факт, что сможет вернуться обратно», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Студент.

В боях в Марьинке задействована пятая отдельная мотострелковая бригада. Люди в танке с огромным военным опытом. Военнослужащие жгли украинскую бронетехнику еще в Дебальцево. Один из них — автор танкового тарана, что является редкостью в современном бою. За него он хвалит своего механика водителя.

«Действительно старой школы боец. Ему – вперед! Команду «Вперед!» услышал, газ и пошел! И вот встали на дорогу выравниваясь, а тот как раз только на дорогу вылезал. Как раз бочком. Толкнули, назад скатились», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Буран.

В пятой мотострелковой бригаде много возрастных бойцов.

«Я бывший водитель троллейбуса, у меня на Боссе погиб друг. Я знал его жену и детей. После этого ушел», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Михаил.

Как сообщил корреспондент, Михаил в сражениях с января 2015 года. Помимо участия в боестолкновениях, он постоянно модернизирует машину, благодаря чему она приобрела очень специфический, «шахтерский» вид. По кругу машина обшита резиной от шахтных ленточных транспортеров. Выглядит довольно странно, но изобретение работает.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево в Донецкой Народной Республики (ДНР).

26 июля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что российские военные уничтожили позиции ВСУ в Красногоровке ДНР. Отмечается, что российские силы также более точно работают по целям в направлении Марьинки, Константиновки. Противник отвечает очень активно, так как здесь последний укрепленный рубеж.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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