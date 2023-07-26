Бойцы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Красногоровке с помощью «Града»

Российские военные уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой Народной Республики (ДНР). Работу Вооруженных сил (ВС) России показал 26 июля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Он побывал на позициях бойцов пятой бригады 1-го донецкого корпуса ВС РФ. Как следует из видео, «Грады» маскируют очень хорошо: массивные машины скрываются в лесных посадках.

«С виду обычная совершенно посадка, на самом деле за моей спиной стоит «Град». Таким образом, ее маскируют. Расчет в постоянной готовности. Получает координаты и быстро приступает к работе», — пояснил корреспондент.

Бойцы с этих точек помогают российским подразделениям продвигаться вперед во время штурма укреплений ВСУ в Красногоровке.

Военные рассказали «Известиям», что разведка фиксирует все попадания. В этот раз всё пошло по плану, и цель была уничтожена. После поражения цели требуется оперативно замаскировать технику и спрятаться в укрытие.

При этом ВСУ в настоящее время отслеживают обстановку, поэтому ответный огонь последовал очень быстро. Как рассказал Сафиулину боец с позывным Леший, в последнее время россияне стали точнее работать по целям.

«Сейчас более точно работаем по целям в направлении Марьинки, Красногоровки. Сейчас также прикрываем, когда идет движение наших ребят», — уточнил он.

Противник в ответ работает очень активно, объяснил боец под позывным Норб.

«Они боятся. Здесь последний укрепленный рубеж — Марьинка, Константиновка. Продвижение наше там есть, мы их постепенно выбиваем», — отметил он.

На этом направлении у российских сил есть успехи, ВСУ это чувствуют и поэтому так ожесточенно пытаются сопротивляться.

Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции противника из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции ВСУ, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».