Полянский допустил проблемы с визами для делегации из РФ на ГА ООН

У российской делегации, которая отправится на неделю высокого уровня на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, могут возникнуть проблемы с получением виз США, сказал «Известиями» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Никто не застрахован от новых визовых проблем, у нас пока нет оснований полагать, что американцы откажутся от того, чтобы чинить препятствия нашим делегатам. Понятно это будет только в начале–середине сентября», — подчеркнул он.

Дипломат также заметил, что временами возникают ситуации, когда визы не получают те, кто командируется на мероприятия в штаб-квартиру организации. Вместе с тем, в секретариате ООН постоянно заверяют Москву, что прорабатывают этот вопрос с властями США, однако результаты их деятельности «неочевидны».

«Посмотрим, скажется ли это на том, как будут выдаваться визы делегации министра, включая журналистов», — отметил первый зампостпреда РФ.

Общие прения в рамках недели высокого уровня на Генассамблее ООН, на которой традиционно присутствуют главы государств, правительств и министерств стран-членов организации, стартуют 19 сентября. Мероприятие традиционно проходит в штаб-квартире в Нью-Йорке. При этом ожидается, что выступление министра иностранных дел РФ состоится 23 сентября.

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Визовый допрос: РФ не исключает проблем для делегации Лаврова на ГА ООН