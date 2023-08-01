Ученые узнали о повышенной ломкости костей у вегетарианцев

Ученые выяснили, что вегетарианцы на 50% чаще ломают бедра. Об этом говорят данные исследования Лидсского университета, опубликованные во вторник, 1 августа.

«Согласно результатам крупномасштабного исследования, проведенного в Университете Лидса в Великобритании, и мужчины, и женщины, которые являются вегетарианцами, на 50% больше рискуют получить перелом бедра по сравнению с людьми, которые регулярно едят мясо», — передает газета The Jerusalem Post.

Издание приводит слова ученого из Университетской школы пищевых наук и питания Джеймса Вебстера, руководившего исследованием, который объяснил, как вегетарианские диеты приводят к более высокому риску переломов бедра.

Он пояснил, что повышенный риск получения перелома у вегетарианцев связан с тем, что, отказываясь от мяса, они не получают достаточное количество белка и зачастую имеют низкий индекс массы тела (ИМТ).

«Важные выводы из нашего исследования заключаются в том, что вегетарианцам необходимо следить за тем, чтобы они получали сбалансированную диету с достаточным количеством белка и поддерживали здоровый ИМТ. Это поможет вегетарианцам сохранить здоровье костей и мышц», — сказал ученый.

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