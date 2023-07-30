Эксперты рассказали о пагубном влиянии сыроедения на организм

Погибшая от сыроедения блогер Жанна Самсонова (Zhanna D'Art) сама довела себя до истощения от сыроедения. Такое мнение 30 июля в беседе с «Известиями» высказала диетолог Ирина Писарева.

«У таких людей почти нет мышечной массы. Также [от сыроедения] становятся хрупкими кости, случаются частые переломы из-за недостаточного количества кальция. Естественно, человек довел себя до истощения таким стилем питания», — отметила Писарева.

Она подчеркнула, что сыроеды обычно уверены, что при термической обработке продукты теряют полезные свойства. В частности, они едят в сыром виде яйца, говядину, рыбу, бобовые. Однако, по словам специалиста, чтобы без вреда придерживаться этой системы, нужно обращать внимание на особенности организма.

«Кому-то такой стиль питания может подойти, и человек сможет продержаться на такой системе довольно долго. А кто-то не сможет выдержать и несколько месяцев. Очень сложно соблюдать баланс витаминов и микроэлементов, когда мы едим только сырое», — подчеркивает специалист.

При этом Писарева отметила, что часто в сырых продуктах могут содержаться патогенные микроорганизмы, которые погибают только при термической обработке. По ее словам, сыроедение вредит женской половой системе, а сырые фрукты и овощи в большом количестве очень негативно влияют на зубы. При этом употребление в пищу необработанных яиц и бобовых может привести к сильному отравлению, а долгое сыроедение в целом — к дефициту белка.

О том, как сыроедение ведет к истощению, рассказала и нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич.

«При сыроедении у человека возникает сильный дефицит калорийности, разумеется, человек истощается. Если питаться только солнечной энергией или одним огурцом в день, спустя какое-то время организм начнет разрушать свои мышцы и ткани на потребление необходимых ему веществ», — отмечает эксперт.

По ее словам, у сыроедов от такой диеты может остановиться сердце из-за нехватки минералов, витаминов и энергии. Она отметила, что такие люди спустя некоторое время становятся похожими на больных анорексией, при этом они уверены, что чувствуют себя максимально комфортно с низким весом тела, и не считают себя больными. Это, по словам Ивашкевич, происходит из-за нарушения работы мозга, и люди не осознают, что истощают себя.

При этом сыроедение может привести и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта из-за большого количества грубых волокон и отсутствия жиров.

«Люди под эгидой того, что они хотят быть суперстройными и красивыми, готовы довести себя до истощения. К сожалению, часто такое происходит из-за комплексов по поводу своего внешнего вида, которые не были вовремя устранены», — подытожила Анна Ивашкевич.

О смерти 39-летней блогера Жанны Самсоновой (Zhanna D'Art) от истощения стало известно 29 июля. Одна из знакомых умершей рассказала, что уже несколько месяцев у блогера был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. Ее отправили домой лечиться, но она сбежала.

У Zhanna D'Art было более 7 тыс. друзей и подписчиков в соцсетях. Она писала, что пять лет сидела на полностью сырой веганской диете, а в последние четыре года употребляла в пищу исключительно фрукты, пророщенные семена подсолнечника и сок. При этом у нее был рак желудка около 15 лет назад.

Ранее, 5 апреля, диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова заявила, что сыроедение не стоит практиковать более пяти дней подряд. При этом она подчеркивала, что ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство, как правило, не несут пользы для организма.