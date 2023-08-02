Американские гости: сможет ли Касаткина впервые пройти Свитолину

В конце июля в Вашингтоне стартовали турниры серии WTA-500 и АТР-500, где участвуют многие наши ведущие теннисисты. И пока у нас всего одна потеря: Анастасия Потапова не смогла пройти олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. Зато свои матчи первого круга выиграли Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Аслан Карацев и Александр Шевченко. Организаторы американского турнира пошли на беспрецедентное решение, отменив рукопожатия украинцев с российскими и белорусскими игроками.

Зашли на второй

У мужчин после месячного перерыва в тур вернулся Аслан Карацев. Полуфиналист Australian Open-2021 в этом году провел только один выдающийся турнир — «Мастерс» в Мадриде, где уроженец Владикавказа дошел до полуфинала. Однако развить успех помешала травма. Аслан успел вернуться к «Ролан Гаррос», сумел пройти квалификацию и первый круг, но затем вылетел от 12-го сеяного Фрэнсиса Тиафо. В Штутгарте, Гаале и на Уимблдоне Карацев также ограничивался одной победой в основной сетке. Но на любимом харде он явно способен на большее.

В Вашингтоне Аслан начал с уверенной победы над австралийцем Киранпалом Панну. Правда, во втором круге ему вновь предстоит встреча с Тиафо. Американец посеян под вторым номером и пропускал первый круг. Но наверняка у Карацева есть желание взять реванш за недавнее поражение в Париже.

Во второй круг вышел и еще один российский участник турнира — Александр Шевченко. Причем ростовчанин сумел переиграть победителя двух турниров ATP американца Максима Кресси. Далее ему предстоит встреча с еще более непростым соперником — Себастьяном Кордой. Экс-первая ракетка мира по юниорам сейчас входит в топ-30 мирового рейтинга.

— Обоим будет очень сложно пройти второй круг, соперники попались крайне сильные, — отметил в разговоре с «Известиями» титулованный российский теннисист Андрей Чесноков. — При этом шансы на победу будут и у Карацева, и у Шевченко. В Париже Тиафо выиграл у Аслана в четырехсетовом, очень сложном матче. Наверняка он сделал из него выводы и постарается дать новый бой. Что касается Корды, то он не так стабилен в этом году, как в прошлом. Плюс Шевченко прошел Кресси и должен сейчас находиться на моральном подъеме.

Турнир в столице США пропускает вся «Русская тройка». Карен Хачанов продолжает восстанавливаться от травмы, а Андрей Рублев и Даниил Медведев решили взять небольшую паузу в выступлениях. И это логично. Например, тот же Медведев к середине июля одержал уже больше побед, чем за весь прошлый сезон (46 против 45), провел 55 матчей и завоевал пять титулов — в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Кроме того, на его счету финал в Индиан-Уэллсе и полуфиналы в Аделаиде и на Уимблдоне. Мягко говоря, насыщенный график — даже лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас в нынешнем сезоне провел всего 51 официальную игру, одержав победу в 47 встречах. Что уж говорить о сербе Новаке Джоковиче, который ограничился 38 матчами в 2023-м.

Примечательно, что в Вашингтоне Даниил не играл с 2019 года, когда уступил в финале австралийцу Нику Кирьосу. Но в 2020-м в конце июля — начале августа тур был на паузе из-за ковида, в 2021-м в это время Медведев выступал на Олимпиаде в Токио, а в прошлом сезоне предпочел столице США мексиканский Лос-Кабос, где, кстати, завоевал чемпионский титул.

Руки прочь

Рукопожатие соперников до и после матчей традиционно для многих видов спорта, а в некоторых даже является обязательным и прописано в правилах. Однако такое простое действие, которое демонстрирует принципы фейр-плей, стало камнем преткновения для украинских спортсменов.

В теннисе рукопожатия с россиянками и белорусками бойкотируют все ведущие представители Украины на любых турнирах. Их действия очень не нравятся болельщикам, которые одаривают теннисисток свистом и гулом. Украинки жаловались на фанатов в СМИ, просили вмешаться WTA, не меняя при этом своего поведения на корте. И вот, похоже, им удалось продавить организаторов соревнований. На этой неделе они опробовали новую тактику.

Перед матчем украинки Элины Свитолиной и Виктории Азаренко было объявлено, что никаких рукопожатий после завершения этой игры не будет. В итоге Свитолина одержала победу, а Азаренко сразу отправилась в раздевалку. Украинка сказала, что довольна этим решением. Она добивалась чего-то подобного несколько месяцев. Еще на «Ролан Гаррос» Элина призывала организаторов турниров выпускать пресс-релизы, предупреждающие, что после матчей украинских теннисистов с россиянами и белорусами «ожидается политическая акция».

Россиянки и белоруски иногда шли соперницам навстречу. Но им за это доставалось. Так, удар на себя приняла Дарья Касаткина на «Ролан Гаррос». После матча всё с той же Свитолиной она оценила игру поднятым вверх большим пальцем, не приближаясь к сопернице для рукопожатия. За это она была освистана зрителями.

В Вашингтоне Касаткина и Свитолина вновь встретятся между собой во втором круге. Пока в их противостоянии счет 7:0 в пользу украинки. Посмотрим, удастся ли Дарье размочить эту неудачную серию. В первом круге первая ракетка России прошла сильную бельгийку Элизе Мертенс. Также отлично начала защиту титула Людмила Самсонова. Она позволила американке Даниэль Коллинз взять всего четыре гейма. А вот Анастасия Потапова завершает борьбу в Вашингтоне. В конце первого сета с Белиндой Бенчич россиянка отказалась от продолжения матча из-за травмы. Будем надеяться, что повреждение не серьезно.