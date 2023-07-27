Курс Рублева: Андрей удачно начал выступление в Гамбурге

Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Лозанне. В обеих партиях 16-летняя теннисистка 26 июля вела с брейком, но проигрывала концовки опытной Анне Бондар. Цель ворваться в топ-50 для Мирры пока откладывается. Зато борьбу за трофей в Швейцарии продолжает другая наша соотечественница — Элина Аванесян. Одна из главных открытий «Ролан Гаррос» – 2023 поборется за выход в полуфинал со второй сеяной Элизабеттой Коччаретто. Андрей Рублев также порадовал своих фанатов на старте турнира ATP-500 в Гамбурге, выиграв сумасшедший матч у Бернабе Сапата Мираллеса.

Неудача Мирры

После поражения в 1/8 финала «Уимблдона» от Мэдисон Кис Андреева взяла небольшую паузу. Были опасения, что ее возвращение на грунт получится тяжелым, но в первом круге турнира в Лозанне она показала очень цельный теннис. Причем изначально она должна была играть против Дианы Парри, но из-за изменений в сетке ей пришлось встретиться с Даяной Ястремской.

Очевидных проблем с украинской теннисисткой Андреева не испытала (6-0, 6-2). «Я показала хорошую игру, хотя лучше уточните этот момент у моего тренера, — пошутила Мирра. — Просто старалась играть в свой теннис, не обращать ни на что внимание и бороться за каждое очко».

Уроженка Красноярска рассказала об обновленных целях на сезон-2023: «В начале года я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая — попадание в топ-50. Если [сейчас] не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать».

Удачное выступление в Швейцарии быстро приблизило бы Андрееву к новой цели, но для начала надо было пройти Анну Бондар. Казалось, что это выполнимая задача. Бывшая 50-я ракетка мира сейчас переживает не лучшие времена. Представительница Венгрии располагается во второй сотне рейтинга и проводит ужасный сезон на любимом грунте: восемь побед (большинство из них в квалификации) и восемь поражений. На минувшей неделе в родном Будапеште она прошла один раунд, после чего потерпела разгромное поражение от Элины Аванесян. В Лозанне на старте ей удалось легко справиться с Анной Большовой, но начало матча с Андреевой вышло для нее обескураживающим. Спустя семь минут она уже проигрывала 0:3, а Мирра дважды взяла свою подачу под ноль.

Бондар выглядела очень тяжело, но все-таки нашла в себе силы переломить ход встречи. Размочила счет, а затем каждый раз создавала проблемы Андреевой на ее подаче. В пятом гейме Мирра отыграла три брейк-пойнта, в седьмом — два, а в девятом всё же позволила сопернице сделать обратный брейк. Начала с двойной ошибки, а в решающем розыгрыше исполнила неудачный укороченный. После этого уже Анна безраздельно владела инициативой. Наша теннисистка с большим трудом довела дело до тай-брейка, но там уступила практически без борьбы. Уйти с 0:3 и 2:5, а затем уверенно выиграть на тай-брейке — дорогого стоит.

Впрочем, никто в туре уже не сомневается, что у Андреевой очень сильный характер. В первом же гейме второго сета она уверенно сделала брейк, а вот подача у Мирры в этот раз была не такой стабильной. Во второй гейме ей с большим трудом удалось упрочить преимущество, но в шестом — она все-таки отдала свою подачу (3:3).

Бондар сделал обратный брейк с шестого брейк-пойнта во второй партии. Это надломило молодую теннисистку. После смены стороны Мирра перестала выходить к сетке, а удары с задней линии уже не представляли угрозы для соперницы. Бондар взяла оставшиеся три гейма, завершив матч тремя красивыми виннерсами. Хотя даже такое обидное поражение может стать хорошим уроком для Мирры. Нетоповых соперниц надо дожимать после удачного начала.

В случае успеха в четвертьфинале Бондар может вновь встретиться с Аванесян. 20-летняя уроженка Пятигорска в Лозанне успела обыграть соотечественницу Евгению Родину, а в среду, 26 июля, сумела одержать волевую победу над 217-й ракеткой мира Хлоей Паке. В четвертьфинале Элина встретится с первой ракеткой Италии, 42-м номером рейтинга WTA Элизабеттой Коччаретто.

Сила воли Рублева

В ATP-туре на этой неделе проходят три турнира, самый престижный из них — в Гамбурге. В Германию приехали два представителя топ-10, недавние соперники по финалу в Бостаде Андрей Рублев и Каспер Рууд. В этот раз россиянин и норвежец вновь могут встретиться только в финале. Правда, путь туда обоим предстоит очень непростой. В первом круге Рууд с большим трудом переиграл Себастьяна Баэса (уступил аргетинцу второй сет со счетом 1:6), а Рублев был на грани вылета от Сапата Мираллеса.

Андрей проиграл первый сет, но взял убедительный реванш во втором. Правда, в третьей партии соперники уверенно удерживали свои подачи и довели дело до логичного тай-брейка. Россиянин начал его крайне неудачно, — 0:3. Затем сравнял счет, но вновь позволил испанцу выйти вперед. Мираллес получил два матчбола (6:4), и еще один при 6:7, но Рублев все-таки сумел вырвать победу.

— Было ощущение, что я играю хорошо, всё под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и после этого был расстроен, — приводит слова Рублева сайт ATP. — Я вернулся, восстановился психологически и выиграл очень хороший второй сет. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать из-за того, что матч перешел в тай-брейк, и у меня было не так много шансов сделать брейк.

Россиянин добавил, что его соперник заслуживал победу: «Он боролся как сумасшедший. Когда я уступал 0:3 на тай-брейке, я начал сильно волноваться. Но потом я провел два потрясающих ралли и сказал себе, что надо продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить».

— Андрей проводит очень сильный сезон на грунте, — отметил в беседе с «Известиями» победитель двух турниров Большого шлема в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский. — После непростого и победного турнира в Бостаде приехал в Гамбург и сразу же провел такой качественный матч. Мираллес играл в нем на уровне топ-10, поэтому победа Рублева очень ценная. Она еще больше придаст ему уверенности в своих силах. Думаю, ему вполне по силам в ближайшее время вернуться в топ-5.

Во втором круге 25-летний россиянин сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером. В прошлом году Андрей остановился в Гамбурге на стадии 1/8 финала.