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Совершенно летняя: Алина Корнеева поднялась на сотню мест в рейтинге

На открытом чемпионате США 16-летняя россиянка не сыграет, но, может, это и к лучшему
Фото: Global Look Press/IPA Sport/Roberto Bettacchi
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Подвиги российских девушек во взрослом теннисе продолжаются. Стоило Мирре Андреевой допустить осечку (вылет во втором круге) на турнире WTA 250 в Лозанне, как блеснула ее ровесница Алина Корнеева. Причем победительница двух юниорских турниров Большого шлема в нынешнем сезоне выиграла турнир категории W100 в Португалии, поднявшись в рейтинге более чем на сотню мест. Жаль только, что на US Open из-за визовых сложностей мы ее не увидим. Возможно, это пойдет Алине только на пользу.

Мимо US Open

«У меня нет визы. Надо было подавать заявку в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего страшного не случилось, ведь это не последний US Open, на котором я смогу выступить», — заявила Корнеева после своей победы на турнире в Фигейра-да-Фош. Из ее слов понятно, что она даже не подавала на визу в начале лета, так как не планировала лететь в Нью-Йорк исключительно ради юниорских соревнований открытого чемпионата США.

Теперь же, поднявшись с 326-го на 220-е место в рейтинге WTA, Алина могла бы сыграть в квалификации американского Большого шлема, но поезд, как говорится, ушел. Сделать американскую визу буквально за несколько недель в нынешней геополитической обстановке кажется нереальным.

Корнеева
Фото: FPT/Beatriz Ruivo

Мало того, даже подача в июне ничего бы не гарантировала. Поскольку и в более спокойные времена российские теннисистки периодически страдали из-за визовых сложностей. Так, в 2021 году Анастасия Павлюченкова, будучи финалисткой «Ролан Гаррос», долго не могла получить визу, из-за чего пропустила крупный турнир в Цинциннати. Непосредственно перед самим открытым чемпионатом США, по словам Павлюченковой, случилось чудо — визу она всё же получила.

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Еще сложнее пришлось Светлане Кузнецовой. Чемпионка US Open – 2004 сдала в Москве паспорт на визу еще в феврале 2019-го, однако положительный ответ был получен только в конце июля. Светлана пропустила турнир в Вашингтоне, но на оставшиеся соревнования успела.

Не остановить

Сложно сказать, получила ли бы визу Корнеева, но 16-летняя россиянка решила не проходить этот не самый простой квест, по сути отказавшись от попытки выиграть третий юниорский турнир Большого шлема в сезоне после открытых чемпионатов Австралии и Франции. В середине июля Алина вылетела в полуфинале юниорского Уимблдона, но всё равно уверенно занимает первое место в мировом юниорском рейтинге.

корнеева
Фото: WTA/Jimmie48

Другое дело, что ей, как и Мирре Андреевой (которую Корнеева, кстати, победила в финале юниорского Australian Open), уже хочется играть со взрослыми. Причем Алина по уровню игры вполне способна довольно быстро пробиться в топ-100, как это сделала Мирра, поднявшаяся уже на 62-ю строчку рейтинга WTA.

Понятно, что Андреева-младшая во взрослых соревнованиях добилась заметно большего — четвертый круг Уимблдона и турнира WTA-1000 в Мадриде, третий круг «Ролан Гаррос», две победы на турнирах W60 — всё это очень впечатляет. Впрочем, нельзя исключать, что к концу сезона Корнеева приблизится к своей давней сопернице. Она еще в начале лета не скрывала, что настроена во второй половине сезона-2023 полностью переключиться на взрослый теннис. Хотя и раньше Алина совмещала — впервые она сыграла «по взрослым» в октябре 2021-го в Казани на турнире с призовым фондом в $15 тыс., дойдя до четвертьфинала.

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В нынешнем году на счету Корнеевой семь взрослых турниров ITF, причем в марте в Южной Африке она, начав с квалификации, выиграла турнир с призовым фондом в $60 тыс. Сейчас на более крупном стотысячнике (призовой фонд $100 тыс.) в Фигейра-да-Фош на харде россиянка также начала с квалификации, причем в семи матчах (два в отборе, пять в основной сетке) проиграла лишь одну партию — второй сеяной британке Харриет Дарт в 1/16 финала.

Мирра Андреева во время церемонии награждения после финального матча среди девушек на Открытом чемпионате Австралии по теннису – 2023

Мирра Андреева во время церемонии награждения после финального матча среди девушек на Открытом чемпионате Австралии по теннису – 2023

Фото: Global Look Press/IMAGO/Peter Dovgan

В полуфинале она уверенно расправилась (6:4, 6:2) с француженкой Хармони Тан, которая в прошлом году произвела фурор на Уимблдоне, обыграв легендарную американку Серену Уильямс и дойдя до второй недели. А в финале Корнеева и вовсе разгромила с двумя «баранками» 6:0, 6:0 француженку Кароль Монне, заработав рекордные для себя 15 с лишним тысяч долларов и 146 рейтинговых очков. Для сравнения, Мирра Андреева за третий круг «Ролан Гаррос» с учетом квалификации получила 170 рейтинговых баллов.

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Чтобы войти в топ-100 по итогам года, Алине вполне хватит еще двух таких успешных турниров в 2023-м или, возможно, одной победы и пары финалов. И поездка в Америку с неизбежными последствиями акклиматизации могла не только не помочь подняться в рейтинге, а, напротив, помешать. Конечно, сыграть Большой шлем против взрослых заманчиво, но на открытом чемпионате США Алина еще, безусловно, выступит — причем в 2024-м уже, скорее всего, обойдется без всяких квалификаций.

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