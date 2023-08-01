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РФС отстранил футболистов Клюкина и Яковлева за ставки на матчи

РФС: футболисты Клюкин и Яковлев отстранены на пять и 10 лет за ставки на матчи
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Фото: rfs
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Комитет по этике принял решение отстранить бывшего игрока «Электрона» Романа Клюкина и бывшего футболиста «Пересвета» Максима Яковлева за ставки на матчи. Об этом 1 августа сообщает Российский футбольный союз (РФС).

«В связи с допущенными нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике («Запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх»), ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 («Виды спортивных санкций») регламента РФС по этике применить к футболисту Роману Клюкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Яковлеву запретили заниматься футболом на пять лет за аналогичное нарушение.

Кроме того, за такое же нарушение оштрафовали арбитра Молодежной футбольной лиги и Юношеской футбольной лиги Андрея Мешкова на 25 тыс. рублей и запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на три года условно.

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Ранее, 28 июля, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России, если соответствующий договор будет подписан.

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