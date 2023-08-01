Музыканта Покровского отказались исключить из списка иноагентов

Лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) отказались исключить из списка иноагентов. Иск музыканта, в котором он оспаривал решение Минюста РФ, отклонил Замоскворецкий суд Москвы, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 1 августа.

Минюст России включил Покровского в реестр иноагентов 31 марта. В пресс-службе ведомства отмечали, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался о россиянах.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.