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Экономист назвал способствующий экономическому росту в России фактор

Экономист Чирков: рост российской экономики продолжится
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Фото: ТАСС/Олег Спиридонов
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Рост российской экономики будет продолжаться, и этому будут способствовать фундаментальные факторы, рассказал «Известиям» 1 августа доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Накануне Центробанк (ЦБ) опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором сообщил, что фаза восстановительного роста экономики РФ в целом завершается, и по итогам 2023 года экономика вернется на уровень 2021-го или несколько превысит его.

«Действительно, такой восстановительный рост после падения 2022 года завершается. Кстати говоря, эта фраза не ограничивает рост российской экономики, она просто говорит о том, что экономика восстановилась до уровня 2021 года и даже превысит его. Соответственно, сам рост не прекращается», — отметил Чирков.

По его словам, экономическому росту будут способствовать фундаментальные факторы, среди которых конкурентоспособность российской экономики.

«Наши основные европейские конкуренты ослабили свою конкурентоспособность. Они потребляют ресурсы по более высоким ценам, намного более высоким ценам, чем Россия, — это и сырье, и электроэнергия, и топливо. Можно перечислять практически огромное количество наименований биржевых товаров, которые они потребляют дороже, чем мы. Поэтому восстановительный рост закончился, а непосредственно рост российской экономики будет продолжаться, несмотря на некоторое повышение ставки. Фундаментальные вещи говорят о том, что усиление конкурентоспособности российской экономики будет работать еще достаточно долго», — заключил Чирков.

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Как сообщалось 31 июля, ЦБ улучшил прогноз по ВВП России: экономический рост в 2023 году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Кроме того, до конца текущего года ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5 – 9,3%, а в 2024-м — на уровне 8,5–9,5%.

16 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что II квартал прошлого года был самым трудным для экономики страны. Однако стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала, и теперь позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот.

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