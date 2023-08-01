Суд вновь оштрафовал Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы снова оштрафовал певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка (признана иноагентом в РФ) на 30 тыс. рублей за отказ маркировать материалы соответствующей пометкой. Об этом 1 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

На артистку составили протокол об административном правонарушении. Причиной стали публикации в Telegram-канале певицы, в которых не указывалось, что у Гырдымовой есть статус иноагента.

По закону иноагенты обязаны маркировать свои публикации соответствующим сообщением.

Аналогичное решение в отношении Монеточки суд вынес 16 июня, оштрафовав ее на 30 тыс. рублей. 18 июля она обжаловала штраф.

Минюст РФ включил Монеточку в реестр иноагентов 20 января. Артистка собирала деньги на поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников и высказывалась против специальной военной операции (СВО). В настоящее время Гырдымова живет за пределами РФ.