Суд оштрафовал Монеточку на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах

Певице Елизавете Гардымовой, известной как Монеточка (признана иноагентом в РФ), назначили административный штраф в 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы в пятницу, 16 июня.

Там уточнили, что Гардымова была признана судом виновной в свершении правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

Согласно закону, иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.

Минюст РФ включил Монеточку в реестр иноагентов 20 января. Отмечалось, что она собирала деньги на поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников и высказывалась против специальной военной операции (СВО). В настоящее время Гардымова живет за пределами РФ.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности страны, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу 1 декабря 2022 года.