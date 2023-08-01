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Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Народный артист РФ, актер театра и кино Юрий Назаров попал в больницу после падения в метро. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил источник «Известий».

«Назаров неудачно упал на станции метро и был экстренно госпитализирован с травмой ноги. После обследования у него не обнаружили перелома, выявлен ушиб бедра», — уточнил собеседник.

Врачи оказали артисту необходимую медицинскую помощь.

За свою актерскую карьеру Назаров сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Он известен своими ролями в таких картинах, как «Земля Санникова», «Демидовы», «Третий тайм» и «Маленькая Вера» и др.

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29 июля стало известно о госпитализации музыканта Гарика Сукачёва. 30 июля музыкант в видеообращении сообщил, что запланированный в Карелии концерт состоится без его участия, и извинился перед публикой за то, что не сможет в нем поучаствовать

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