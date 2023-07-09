Крымские каникулы: «Чебурашку» наградили на МКФ «Алые паруса»

Программу «Алых парусов»-2023 оценивало самое большое жюри в мире, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, — 3000 детей. За время кинофестиваля — с 2 по 8 июля — артековцы не только смотрели фильмы, снятые мастерами со всего света, но и с их помощью сделали первое в своей жизни продюсерское кино. В финале киносмотра дети отдали свои голоса за «Чебурашку» — это первая награда в фестивальной жизни лохматого киногероя. «Известия» побывали в «Артеке» и окунулись в атмосферу творчества.

«Бородино под Сталинградом»

В 31-й раз фестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового прошел в Артеке. В этом году в Гурзуф приехала представительная организация и тех, кто помнит, как всё начиналось, и тех, для кого лагерь на берегу Черного моря был хрустальной мечтой детства.

Фото: пресс-служба «Артек»

— Я еще помню времена, когда мы с коллегами жили на корабле под парусами прямо в «Артеке». Мне так здесь нравится! Когда ты смотришь на фотографии лагеря, это сказка, но действительность лучше, — поделилась с «Известиями» заслуженная артистка РФ Наталья Аринбасарова — старожил «Алых парусов».

Народный артист России Юрий Назаров вспоминает, как он доплывал до Адаларов (скалы в море напротив «Артека»).

— Одна актриса не рассчитала силы, мы помогали ей добраться, — вспоминает актер. — Приехать к детям — святое дело. Вы понимаете, ими ведь надо заниматься, разговаривать, а то им всякие сорросы голову замутили. И у них уже Бородино где-то под Сталинградом, Сталин за что-то расстрелял гениального полководца Суворова.

Народная артистка России Наталья Гвоздикова в этом году отмечает юбилей — это ее двадцатые «Алые паруса». И каждый раз, приезжая к артековцам, она проводит мастер-класс. Ребята могут задавать актрисе любые вопросы, даже самые неудобные и провокационные. Детям было интересно, приходилось ли ей сниматься тогда, когда не хотелось, и платит ли актер неустойку, когда не приходит на съемочную площадку?

Народный артист России Юрий Назаров Фото: пресс-служба «Артек»

— У меня спрашивали — вру ли я, боюсь ли смерти, как отношусь к любви, к счастью, — призналась «Известиям» Наталья Гвоздикова. — Дети засыпали вопросами. А после встречи — обнимашки. Это так трогательно. Им нужны объятия, потому что они скучают по родным. Я курирую несколько детских домов и своих коллег прошу выступить перед детьми. И вот когда там обнимашки — это страшно, потому что у тех ребят нет родителей. А эти — уже такие взрослые. Хочется только, чтобы жизнь их сложилась.

Народный артист России Юрий Чернов не только обнимался, но даже и плакал с детьми на мастер-классе.

— Девочка слушала, слушала, а потом как расплачется, — говорит Юрий Чернов. — Оказалось, она из Белгородской области. Вспомнила, как непросто ее родным сейчас. Я решил ее поддержать, и мы плакали вместе. В «Артеке» уже не первый год я общаюсь с детьми из Луганска и Донецка. Эти дети обожжены военными действиями. В Крыму они отогреваются и отвлекаются.

Ребят из новых территорий не выделяют, они живут вместе с другими детьми. Так же как и нет обособления детей с ограниченными возможностями. На спартакиаде между артековцами, вожатыми и артистами присутствовали двое — Аня Ахмедова из Пушкино Московской области и Максим Кондратьев из Санкт-Петербурга.

Народный артист России Юрий Чернов Фото: пресс-служба «Артек»

— Мы сюда приехали как хорошие спортсмены, — рассказал юноша. — Мы играем в большой теннис на колясках. Я даже участвовал в паралимпийских играх в Нижнем Новгороде.

Спортсмены сфотографировались со своими кумирами и обменялись контактами с Юрием Черновым. Артист входит в попечительский совет Международной премии «Филантроп», которая отмечает достижения особенных людей.

Устами младенцев

То, что детский лагерь — особая территория и всё, что происходит на ней, — серьезно, понятно еще на подъезде. Постороннему сюда не просочиться, Росгвардия не пропустит. Детям нельзя даже воду привезти из соседнего магазина. У артековцев своя — бутилированная, сертифицированная. Форму для них уже несколько лет отшивают под брендом Bosco.

На территории «Артека» девять лагерей. У каждого свой цвет. Например, у «Речного» — голубой, у «Янтарного» — красный, у «Кипарисного» — фиолетовый, у «Морского» — синий в полоску. Из постоянного — так же, как и в Советском Союзе, детям на завтрак дают черешню. И, по многолетней традиции, дети имеют возможность взойти на гору Аю-Даг и там встретить рассвет. Весь день у ребят расписан по минутам. Зная, что в июле в «Артеке» киносмена и проводится фестиваль «Алые паруса», многие едут целенаправленно, чтобы кумиров увидеть и, если повезет, встретиться с ними на съемочной площадке.

Фото: пресс-служба «Артек»

Десятый год подряд на фестивале проводится конкурс «продюсерского кино». За неделю, что идет киносмотр, артековцы должны снять свой фильм. У каждого лагеря были свои наставники-профессионалы. Дети работали по-взрослому. Так же били тарелку на «шапке», приступая к съемкам, так же монтировали, работали в тон-студии, озвучивая себя. Все условия для творчества в Артеке есть.

Тему для картины выбирали вместе с мастером. Так, заслуженная артистка России Галина Бокашевская и режиссер Евгения Бордзиловская сняли с детьми «Янтарного» фильм «Урок мужества», напоминая о тяжелом периоде жизни «Артека» в годы Великой отечественной войны. Актер Антон Ескин и дети из «Кипарисного» при участии заслуженного артиста России Сергея Баталова представили фильм «Дружба сквозь века». Короткометражка «Особый подход» Владимира Бутенко и лагеря «Лесной» — о добре и умении договориться. А актриса Театра на Таганке Полина Нечитайло создала поэтический фильм, в котором дети из лагеря «Речной» рассказали о Крыме стихами великих поэтов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Победу детское жюри присудило «Вендетте». Актеры Иван Жвакин, Наталья Громова и Николай Денисов сняли комедию про то, что любовь, добро и красота всегда побеждают. Профессионалы отдали свои голоса за стильную работу режиссера Яниса Политова и лагеря «Озерный». У них получился черно-белый «Артекхаус» — фильм про концерт хора и солиста, снятый без единого звука. Роль Примадонны в нем сыграла любимая детьми тётя Таня из «Спокойной ночи, малыши» — заслуженная артистка России Татьяна Судец. Операторская работа — Арсений Астахов.

Была на продюсерском кино еще одна заметная картина — «Фильм, фильм, фильм» Павла Сборщикова и Максима Глотова с лагерем «Лазурный». Короткометражка повторила одноименную советскую анимацию про творческие муки кинематографистов. Как пошутил актер Александр Лойе, сыгравший сценариста, он впервые снялся в мультфильме. А режиссера, собиравшего ромашки с девочкой, изобразил комедийный актер Сергей Степин. Фильм был хорош, но условие конкурса не выдержал: главными в нем были звезды, а не артековцы.

Возвращение «Чебурашки»

За неделю фестиваля артековцы посмотрели 74 картины, из них 9 — в основном конкурсе. А еще короткометражные фильмы, документальные и анимация. «Союзмультфильм» предоставил фестивалю 15 картин. Привезли в Артек и фильмы иностранных производителей.

— Мультфильм «Изумительный Морис» был в прокате, получил положительные отзывы деткой аудитории, — рассказал «Известиям» программный директор фестиваля Михаил Комлев. — Права принадлежат нескольким странам. Чтобы получить ее в конкурс «Алых парусов», мы делали запрос прокатчику в России, а затем писали официальные письма правообладателям в Великобританию и Германию. Месяц ушло на согласование. Но в результате мы получили права на показ в «Артеке».

Фото: пресс-служба «Артек»

Также на фестивале представили картины из Китая и Германии. Все отобранные фильмы для конкурса были согласованы с администрацией «Артека». Дети, считают там, должны смотреть только самые лучшие, добрые, поучительные фильмы.

По мнению детского жюри, «Лучшей девочкой актрисой» стала Василиса Немцова за роль в фильме «Сокровища партизанского леса» Юрия Ильина. Эрика Панича признали «Лучшим мальчиком актёром» («Грозный папа» Карена Оганесяна). Ольга Красько — «Лучшая актриса» («Соль, фасоль, антресоль или Части счастья» Евгении Куль). Фёдор Добронравов за роль в фильме Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» стал «Лучшим актером». «Лучшим анимационным фильмом» дети назвали «Изумительного Мориса» режиссера Тоби Генкеля. «Самый добрый фильм» — «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта. В категории «Самый мудрый фильм» выбрали двоих победителей: «Я читаю» Ольги Акатьевой и «Солнце на вкус» Эльдара Салаватова.

«Самый увлекательный фильм» — «Иван Семёнов. Школьный переполох» Антона Богданова, который представил артековцам рабочий материал продолжения «Иван Семенов. Большой поход». Режиссер предложил детям стать соавторами картины и прислать свои фото из турпоходов. Они будут размещены на финальных титрах и каждый сможет увидеть себя в большом кино. Премьера — 27 сентября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

«Самым, самым фильмом» ожидаемо стал «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Лидер проката покорил и «Алые паруса». Народный артист России Сергей Гармаш стал главным звездным гостем для артековцев.

— Я попрошу Чебурашку, чтобы он приехал к вам с новой историей, — пообещал Сергей Гармаш артековцам.

Впрочем, ребята умеют пользоваться интернетом и знают, что работа над сиквелом уже ведется.