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«Москвич» с 1 августа поднял цену на 11,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский автозавод «Москвич» с 1 августа поднял стоимость актуального модельного ряда на 10,5–11,5%.

Теперь цена на кроссовер «Москвич 3» начинается от 2,22 млн рублей (вместо 1,97 млн рублей) в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач. За базовую версию с автоматом покупателю теперь придется отдать 2,285 млн рублей (вместо прежних 2,035 млн рублей).

Тем временем электромобиль «Москвич 3е» со 193-сильным электродвигателем в единственной комплектации подорожал на 392 тыс. рублей: теперь цена на авто составляет 3,95 млн рублей.

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В период с 16 по 31 июля на российском рынке подорожали автомобили шести брендов. Наиболее заметно прибавили в цене внедорожники Tank 300 и 500: на 200 тыс. рублей (от 4,7 до 5,1%) и на 900 тыс. рублей соответственно (на 16,7%). Примечательно, что бренд повысил цены на свои модели уже второй раз за июль. Также на 50 тыс. рублей подорожали автомобили брендов Omoda и Haval. Речь идет об Omoda C5 и S5, Haval Jolion, F7 и F7x.

Тем временем внедорожники Lada Niva Travel российского АвтоВАЗа в двух комплектациях подорожали на более скромные 5 тыс. рублей, а Lada Granta в трех исполнениях подешевела на 3 тыс. рублей.

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