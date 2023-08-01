Сертификат соответствия на 5 лет выдали аэропорту Тамбов

Аэропорт Тамбов после ремонта взлетно-посадочной полосы получил сертификат соответствия сроком на пять лет. Это дает ему право принимать самолеты высокого класса, в том числе Sukhoi Superjet.

Как уточняет ИА «Абирег», реконструкцию аэропорта провели спустя 50 лет. По словам губернатора Максима Егорова, это было важным стратегическим решением. Теперь тамбовская авиагавань — современная и востребованная.

Ранее, 29 июня, сообщалось о том, что аэропорт Тамбов в следующем году возобновит рейсы в Сочи, Калининград, Казань и Екатеринбург, а также запустит новое направление в Минеральные Воды. Ведутся переговоры с авиакомпаниями S7, «Аэрофлот» и «Россия».

Аэропорт закрыли 24 февраля 2022 года по решению Росавиации, как и другие аэропорты центра и юга России. В мае того же года удалось возобновить рейсы в Москву. Сейчас этот аэропорт является единственным работающим в Черноземье.