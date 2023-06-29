Тамбовский аэропорт откроет пять новых направлений в 2024 году

Единственный работающий в Черноземье аэропорт, в Тамбове, намерен в 2024 году возобновить рейсы в Сочи, Калининград, Казань и Екатеринбург, а также запустить новое направление в Минеральные Воды. Об этом ИА «Абирег» сообщил директор аэропорта Денис Дунаев.

Он пояснил, что за месяц до начала СВО были запущены рейсы по таким направлениям, как Москва, Петербург, Калининград, Симферополь, Краснодар, Сочи, Казань и Екатеринбург. После трех месяцев простоя в 2022 году рейсы возобновились только в Петербург и Москву.

После ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорт начнет принимать самолеты Sukhoi Superjet и Embraer. Дальность их полетов поможет вернуть рейсы в Калининград и Сочи, а также открыть новое направление в МинВоды. В планах — вернуть Казань и Екатеринбург.

Выполнение международных рейсов из Тамбова Дунаев назвал реальным. Однако, по его словам, сначала «надо восстановить и накатать внутренние направления».

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области выделили на модернизацию аэропорта еще 300 млн рублей. Идет процесс модернизации комплекса обслуживающей техники. Именно на ее закупку в ближайшие два года и будут направлены эти средства.

В феврале 2023 года в аэропорту Тамбов завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. На эти цели потратили 580 млн рублей. В ближайшее время руководство воздушной гавани намерено получить от Росавиации сертификат соответствия.