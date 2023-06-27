Еще 300 млн рублей выделили на модернизацию тамбовского аэропорта

Власти Тамбовской области выделили на модернизацию аэропорта еще 300 млн рублей. Об этом директор воздушной гавани Денис Дунаев сообщил в интервью ИА «Абирег».

По его словам, сейчас идет процесс модернизации комплекса обслуживающей техники. Именно на ее закупку в ближайшие два года и будут направлены 300 млн рублей.

«Под самолеты, такие как Sukhoi Superjet, там и трап нужен свой, и лифты для людей с ограниченными возможностями, чтобы можно было их на борт доставлять», — объяснил Дунаев.

Как уточняет информагентство, в феврале 2023 года в аэропорту Тамбов завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. На эти цели потратили 580 млн рублей. В ближайшее время руководство воздушной гавани намерено получить от Росавиации сертификат соответствия. Также ведутся переговоры об открытии рейсов в Минеральные воды и Калининград, в долгосрочных планах — возобновление рейсов на Урал.

На данный момент аэропорт Тамбов является единственным работающим в Черноземье. Ежедневно выполняются рейсы в Москву и Санкт-Петербург.