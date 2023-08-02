Половина россиян не советуется с близкими, перед тем как взять кредит

Половина россиян (49,3%) всегда единолично принимает решение о том, брать кредит или нет. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-платформы Webbankir, посвященном финансовой грамотности россиян.

Опрос проводился в июле среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 лет по всей России. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 2 августа.

Привычку обсуждать с друзьями или близкими вопросы кредитования имеет только каждый пятый житель страны (21,1%). Еще 25,7% советуются в том случае, когда речь идет о крупной сумме. Наконец, 3,9% делают это в зависимости от настроения или если «придется к слову».

Опрос также показал, что люди склонны считать, что разбираются в финансах лучше, чем окружающие. Так, почти треть респондентов (31,9%) оценили свой уровень финансовой грамотности как высокий (из них 7% назвали его очень высоким, 24,9% — скорее высоким). Для сравнения, при ответе на вопрос: «Как вы оцениваете уровень финансовой грамотности в России в целом?» только 15,4% назвали его высоким (из них менее 4% — очень высоким).

В свою очередь, лишь 8,8% респондентов признались, что у них низкая финансовая грамотность. Зато когда речь идет о населении страны в целом, такого мнения придерживаются 40,7% участников опроса.

Большинство респондентов (59,3%) полагают, что у них средние познания о финансах. И 43,9% считают, что такой же уровень характерен для всего населения.

В середине июля финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям», что на рост выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2023 года повлияли низкие процентные ставки, стабильное развитие строительной отрасли, государственная поддержка. Кроме того, финансовый эксперт посоветовал россиянам, которые задумались о покупке жилья, провести тщательный анализ своих финансов и определить, насколько доступна ипотека.