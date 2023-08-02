Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
Мир
Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии
Общество
Глава ЛНР оценил угрозу провокаций на выборах 10 сентября в республике
Мир
Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов
Армия
Российские военные захватили семь опорных пунктов ВСУ в ЛНР
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Мир
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Мир
Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Мир
Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа

Половина россиян не советуется с близкими, перед тем как взять кредит

Опрос: половина россиян не советуется с близкими перед тем, как взять кредит
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Половина россиян (49,3%) всегда единолично принимает решение о том, брать кредит или нет. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-платформы Webbankir, посвященном финансовой грамотности россиян.

Опрос проводился в июле среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 лет по всей России. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 2 августа.

Привычку обсуждать с друзьями или близкими вопросы кредитования имеет только каждый пятый житель страны (21,1%). Еще 25,7% советуются в том случае, когда речь идет о крупной сумме. Наконец, 3,9% делают это в зависимости от настроения или если «придется к слову».

Опрос также показал, что люди склонны считать, что разбираются в финансах лучше, чем окружающие. Так, почти треть респондентов (31,9%) оценили свой уровень финансовой грамотности как высокий (из них 7% назвали его очень высоким, 24,9% — скорее высоким). Для сравнения, при ответе на вопрос: «Как вы оцениваете уровень финансовой грамотности в России в целом?» только 15,4% назвали его высоким (из них менее 4% — очень высоким).

В свою очередь, лишь 8,8% респондентов признались, что у них низкая финансовая грамотность. Зато когда речь идет о населении страны в целом, такого мнения придерживаются 40,7% участников опроса.

Большинство респондентов (59,3%) полагают, что у них средние познания о финансах. И 43,9% считают, что такой же уровень характерен для всего населения.

Не таковой случай: россиянам отказывают в расторжении кредитных страховок
Почему даже в период охлаждения клиенту не дают передумать и как заемщикам добиться своего

В середине июля финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям», что на рост выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2023 года повлияли низкие процентные ставки, стабильное развитие строительной отрасли, государственная поддержка. Кроме того, финансовый эксперт посоветовал россиянам, которые задумались о покупке жилья, провести тщательный анализ своих финансов и определить, насколько доступна ипотека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023