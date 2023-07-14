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Эксперт объяснил рост выдачи ипотечных кредитов в России

Эксперт Лашко: стабильное развитие строительной отрасли в РФ влияет на рост выдачи ипотеки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На рост выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2023 года повлияли низкие процентные ставки, стабильное развитие строительной отрасли, государственная поддержка, рассказал «Известиям» 14 июля финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

В начале июля ВТБ сообщил, что российские банки в первом полугодии предоставили населению жилищные кредиты на общую сумму 3 трлн рублей, что на 10% больше результата января–июня рекордного по спросу 2021-го.

«Во-первых, влияют низкие процентные ставки: Центральный банк (ЦБ) снизил ключевую ставку, что привело к уменьшению ставок по ипотечным кредитам. Это сделало ипотеку более доступной и привлекательной для потенциальных заемщиков», — отметил Лашко.

Во-вторых, по его словам, в стране наблюдается рост жилищного строительства.

«Стабильное развитие строительной отрасли позволило увеличить предложение доступного жилья на рынке, что, в свою очередь, способствовало росту числа ипотечных кредитов», — объяснил он.

Третьим фактором эксперт назвал государственную поддержку.

«Правительство предоставляет различные программы поддержки семей, в том числе государственную субсидию 450 тыс. в погашение ипотеки, а также программу «Материнский капитал», которые могут использоваться на покупку жилья. Эти меры стимулируют развитие ипотечного рынка», — подчеркнул он.

Результаты по ипотечному кредитованию во втором полугодии 2023 года могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации и мер, принимаемых правительством, считает Лашко. При этом, по его мнению, с учетом стабильности строительной отрасли спрос на ипотечные кредиты может остаться высоким.

Финансовый эксперт посоветовал россиянам, которые задумались о покупке жилья, провести тщательный анализ своих финансов и определить, насколько доступна ипотека.

«Необходимо учитывать расходы на погашение кредита в своем бюджете. А также исследовать рынок недвижимости и выбрать надежного застройщика, чтобы избежать возможных проблем в будущем», — сказал он.

Также Лашко рекомендовал рассмотреть различные программы ипотечного кредитования, в том числе льготные, и выбрать наиболее подходящую для своих нужд. При этом следует узнать о возможных налоговых льготах или государственной поддержке, которые могут быть доступны. И не стоит забывать о надлежащем юридическом сопровождении сделки, добавил он. Кроме того, эксперт напомнил, что необходимо тщательно читать договор кредита перед его подписанием.

«Помните, что получение ипотеки — это серьезный шаг, поэтому важно быть грамотным и информированным потребителем, чтобы сделать правильный выбор», — заключил эксперт.

ЦБ рассмотрит рынок лизинга жилья как альтернативу ипотеке

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что банк прогнозирует рост выдачи финансовыми организациями ипотечных кредитов: заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го.

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