ЦБ рассмотрит рынок лизинга жилья как альтернативу ипотеке

Развитие рынка лизинга жилья может стать альтернативой ипотеке, заявили «Известиям» в Центробанке. Проработка этого вопроса предусмотрена в стратегии развития финрынка до 2030 года, утвержденной кабмином в конце прошлого года.

Новый инструмент подходит для категорий заемщиков, которые по каким-либо причинам не могут воспользоваться ипотекой, предлагаемой банками. Речь идет, например, о людях без кредитной истории, о тех, кто проходил процедуру банкротства, а также — о клиентах, не имеющих средств на первоначальный взнос, уточнили в регуляторе. В международной и российской практике есть удачные примеры использования подобных инструментов. Например, аренда с правом выкупа в Италии и Испании, а в России — проект арендного жилья ДОМ.РФ, рассказали в ЦБ.

Развитие коммерческого лизинга (аренды) жилья как розничной услуги потребует введения регулирования в отношении участников рынка. В частности, установления минимальных требований к их финансовой устойчивости и прозрачности деятельности, а также надлежащего обеспечения защиты прав клиентов, указали в регуляторе. Кроме того, для развития спроса на новую услугу необходимо выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество.

Вместе с тем необходимо исключить возможность использования этого продукта как способа оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений на ипотечном рынке, добавили в Банке России. Сейчас ведется межведомственное обсуждение темы.

При этом в банковском секторе считают, что новый продукт может стать лишь дополнением к уже существующим вариантам, а для его развития потребуется поддержка от государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйти на аренду: ЦБ рассматривает рынок лизинга как альтернативу ипотеке