Правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий

Правительство РФ расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, их смогут получить добровольцы Донбасса, входившие в воинские формирования с 2014 года, и добровольцы, принимающие участие в спецоперации. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба правительства России.

«Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», — говорится в сообщении.

Документ подтверждает статус ветерана боевых действий и право на получение им и членов семьи льгот.

Проект постановления был подготовлен Минобороны РФ.

В июне первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников спецоперации. Она подчеркнула, что «здесь мы не можем дать прямых указаний» регионам, так как «Россия, в отличие от Украины, правовое государство».

Статус ветерана предполагает льготы и меры государственной поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Ветеранам, в частности, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ. Помимо этого, ветераны освобождаются от налога на имущество, будь то квартира, дом или гараж, а также имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.