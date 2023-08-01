Метеоролог оценил опасность тайфуна «Доксури» для российских регионов

Тайфун «Доксури», обрушившийся на Китай, не представляет для России никакой опасности. Об этом в разговоре с «Известиями» 1 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

30 июля сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек. В частности, как сообщила газета The Guardian 31 июля, в Пекине было эвакуировано более 31 тыс. человек.

По словам Вильфанда, тайфун действительно оказался очень мощным, однако для российских регионов никакой опасности он не представляет.

«Опасность для юго-востока нашей страны — для Приморья, Сахалина, Камчатки — существует, когда тайфун зарождается в океане и движется через Восточно-Китайское море, Желтое море и через Корейский пролив выходит в Японское море. Поэтому нынешний тайфун не представляет никакой опасности для регионов России», — отметил метеоролог.

28 июля сообщалось, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год тут может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.