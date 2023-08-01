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Приложение Тинькофф Банка удалили из Google Play

«Тинькофф» сообщил, что мобильное приложение банка удалено из Google Play
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мобильное приложение Тинькофф Банка удалено из магазина Google Play с 1 августа.

Как говорится в Telegram-канале банка, ранее загруженные приложения продолжат работу в штатном режиме.

Новым клиентам банка его представитель поможет настроить доступ к обслуживанию на встрече для получения банковской карты или другого продукта.

Приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте банка.

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20 июля Тинькофф Банк попал под санкции США и Канады. В ответ кредитно-финансовая организация заявила, что была готова к ним. В кредитной организации также добавили, что в ближайшее время банк прекратит выпуск карт UnionPay из-за решения платежной системы.

В марте 2023 года приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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